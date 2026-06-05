Châtenoy le Royal

AVIS DE DECES - Madame Régine HUMBERT née LESPOUR

Publié le 05 Juin 2026 à 06h45

 CHÂTENOY-LE-ROYAL


Chantal et Jean-Luc Rosain, 
Marielle, Bruno, 
ses enfants ; 
Jérémy, Blandine, Lucie, Hélias, Yvon, 
ses petits-enfants et leurs conjoints ; 
Flavie, Raphaël, Léane, 
ses arrière-petits-enfants ; 
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Régine HUMBERT née LESPOUR
survenu le mercredi 3 juin 2026, à l'aube de ses 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 9 juin, à 14 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal. 
Régine repose au centre funéraire, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône. 
Fleurs naturelles seulement. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Léon
son époux décédé en 2007.