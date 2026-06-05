AVIS DE DECES - Madame Régine HUMBERT née LESPOUR

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Chantal et Jean-Luc Rosain,

Marielle, Bruno,

ses enfants ;

Jérémy, Blandine, Lucie, Hélias, Yvon,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Flavie, Raphaël, Léane,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Régine HUMBERT née LESPOUR

survenu le mercredi 3 juin 2026, à l'aube de ses 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 9 juin, à 14 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Régine repose au centre funéraire, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Une pensée pour

Léon

son époux décédé en 2007.