AVIS DE DECES - Madame Odette Emilie JACQUET née CORRAND

MELLECEY - CORPEAU - GIVRY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - FONTAINES



Gérard et Martine, Albert et Rachel, Bernard (†), Marie-Jo, Catherine et Dominique,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

les familles Guénot, Caillet et Boquillon

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette Emilie JACQUET née CORRAND

survenu le mercredi 27 mai 2026,

à l'âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 9 juin 2026, à 10h30, en l'église Saint-Pierre de Mellecey.

La famille rappelle à votre souvenir

Raymond,

son époux, décédé en 2015 ;

et

Bernard,

son fils, décédé en 2000.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.