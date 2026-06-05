Agglomération chalonnaise

AVIS DE DECES - Madame Odette Emilie JACQUET née CORRAND

Publié le 05 Juin 2026 à 06h46

 MELLECEY - CORPEAU - GIVRY - CHÂTENOY-LE-ROYAL - FONTAINES


Gérard et Martine, Albert et Rachel, Bernard (†), Marie-Jo, Catherine et Dominique, 
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
les familles Guénot, Caillet et Boquillon

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette Emilie JACQUET née CORRAND
survenu le mercredi 27 mai 2026,
à l'âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 9 juin 2026, à 10h30, en l'église Saint-Pierre de Mellecey.

La famille rappelle à votre souvenir

Raymond,
son époux, décédé en 2015 ;
et

Bernard,
son fils, décédé en 2000.
Ni fleurs ni plaques. 
Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.