AVIS DE DECES - Madame Jacqueline SEGUY

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Danièle VOYANT,

Michel et Madeleine VOYANT,

Fabienne et Guy BESSEYRE,

Myriam VOYANT,

Valérie et Philippe MIRAS,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SEGUY

survenu le jeudi 4 juin 2026,

à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 juin 2026,

à 11h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Jacqueline a rejoint son fils,

Jean-Louis

décédé en 2001.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.