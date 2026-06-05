Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Jacqueline SEGUY

Publié le 05 Juin 2026 à 06h48

 CHALON-SUR-SAÔNE


Patrick et Danièle VOYANT, 
Michel et Madeleine VOYANT,
Fabienne et Guy BESSEYRE, 
Myriam VOYANT,
Valérie et Philippe MIRAS, 
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants 
et ses arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline SEGUY
survenu le jeudi 4 juin 2026, 
à l'âge de 98 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 9 juin 2026, 
à 11h15, au crématorium de Crissey.
Ni fleurs, ni plaques.

Jacqueline a rejoint son fils,

Jean-Louis
décédé en 2001.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.