MUNICIPALES - Pour Alain Rousselot-Pailley, "Je continue de croire au renouvellement des visages et dans le dépassement des clivages politiques."

5 questions ont été adressées à chacune des têtes de liste. Liberté à eux de répondre avec l'espace qu'il souhaite. Alain Rousselot-Pailley, tête de liste de Ensemble Chalon répond aux questions d'info-chalon.com.

Quel est votre état d’esprit à moins d’une semaine du premier tour ?

Relativement confiant. La volonté d’alternance est très forte à Chalon. Je l’ai toujours constaté lors de mes portes à portes et de mes rencontres sur les marchés depuis septembre dernier. Mais surtout, ces derniers jours, j’ai de très bons retours. Je ressens une très grande adhésion à ma candidature, notamment depuis la présentation de notre liste et le débat sur France 3.

Difficile de porter les couleurs de la Macronie pour une élection municipale dans ce contexte ?

Je ne me cache pas. Je porte l’étiquette de La République En Marche, même si la mode est au « Sans Étiquette » et au dénigrement du Président Macron. C’est un choix de transparence et de loyauté. Je continue de croire au renouvellement des visages et dans le dépassement des clivages politiques.

Notre liste porte ces valeurs avec des chalonnaises et chalonnais venus d’horizons très divers, et une très large place faite à la jeunesse et à la diversité. Mais, c’est vrai que c’est parfois difficile, car les extrêmes sont actifs et très bruyants. Je reste persuadé qu'il y a une vraie majorité silencieuse à Chalon qui va s'exprimer dans les urnes en notre faveur.

Parlons programme, quels sont les points sur lesquels la ville de Chalon sur Saône doit s’engager pour les prochaines années ?

Je fais près d’une cinquantaine de propositions pour que Chalon redevienne une ville d’avance. Je les décline dans mes réunions publiques depuis janvier dernier. Des mesures précises, élaborées avec des experts dans chaque domaine, et surtout financées. Je suis très attaché à une bonne gestion des deniers publics.

Trois axes essentiels qui seront nos priorités avec mon équipe : la vitalité de la démocratie locale, la sécurité pour tous, et les mobilités propres et douces. Avec notamment des propositions fortes sur le non-cumul des mandats exécutifs locaux, la transparence des indemnités des élus, la gratuité dans les transports publics, le plan vélo, l’augmentation des policiers municipaux ou encore la mise en place du dispositif citoyens solidaires et vigilants.

Ces propositions sont toutes consultables sur notre site internet (www.ensemblechalon.fr), notre page Facebook (www.facebook.com/EnsembleChalon) et dans les tribunes publiées sur info-chalon cette semaine :

Des bons ? Des mauvais points à attribuer à l’équipe précédente ?

Très clairement, le bilan de Gilles Platret, c’est d’abord un problème de gouvernance. Une gouvernance heurtée, qui a divisé plutôt que rassemblé. Je ne crois pas que cela soit conforme aux valeurs chalonnaises. Quand on est maire, on doit avant tout s’assurer que dans sa ville il y ait du lien social.

Les exemples sont nombreux. On peut citer la gestion autoritaire du bâtiment H&M place De Gaulle ou encore la précipitation de la rénovation d’une partie des quais. Il y a eu bien sûr également la fin des menus de substitutions ou le refus continuel de recevoir les Ministres. Au final, cela a semé la discorde chez les chalonnais et a donné une mauvaise image de Chalon.

Sur les bons points, je n’ai pas vocation à faire l’éloge de mes concurrents, si ce n’est peut-être que le Maire actuel s’exprime bien en public. Mais c’est surtout un beau parleur !

Que dites-vous à celles et ceux encore indécis sur leurs votes ?

Je suis un point d’équilibre dans l’opposition politique chalonnaise. Le seul à même de rassembler ceux qui souhaitent une alternance à Chalon. Une union large pour faire face à un bloc de droite dominé par la tendance Wauquiez.

Personne ne gagnera seul, il nous faut nous rassembler et travailler ensemble. Je demande donc au chalonnaises et chalonnais de voter utile dès le 1er tour, pour me placer en tête des oppositions et me donner les moyens de construire ce rassemblement et de de réussir l’alternance.

Voter utile, c'est voter Ensemble Chalon !