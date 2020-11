Commandez vos plats à emporter pour ce week-end !

La liste actualisée au fil du temps

BOURGOGNE TRAITEUR

3 rue Jacques Bezullier 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 97 28 28

Propose des plateaux repas froid ou avec un plat chaud à réchauffer au micro- ondes dans l'urgence. À commander au plus tard à 10h pour 12h.

Les autres prestations style cocktails, buffets froid, plat unique, menus, carte : à commander la veille pour le lendemain ou le matin au plus tard 9h pour disponibilité à 17h suivant la prestation.

Possibilité de livraison, prise de commande par mail [email protected]

Karine : 06.65.55.17.28 / Daniel : 06.32.34.97.23

ISABELLE TRAITEUR

19 rue des Confréries 71530 Crissey Tél 03 85 48 04 24

Propose des plats à emporter ou livrés : Plateaux Repas, Menus, TOUT FAIT MAISON

Commande par téléphone au 03 85 48 04 24 (8h-12h / 14h-18h) ou par mail : [email protected] 48 à 72h à l’avance

Livraison possible. Règlement à Distance si possible, par CB ou Virement.

www.isabelle-traiteur.com

LE BEAUREGARD RESTAURANT

18 Route de Chalon 71150 Demigny Tél 03 85 49 43 43

Propose de la cuisine traditionnelle à base de produits frais et de saison (oeufs en meurette, cuisses de grenouilles, poulet fermier de Bourgogne aux girolles…) en plat à emporter.

Commande à passer la veille pour le lendemain midi ou avant midi pour le soir. Commande à récupérer de 11h à 12h et de 18h à 19h ou à convenir.

Commander au 03.85.49.43.43 ou 06.25.77.39.98

Site

LE BOURGOGNE RESTAURANT CUISINE TRADITIONNELLE REVISITÉE

28 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél : 03 85 48 89 18

Propose la vente à emporter du lundi au dimanche (commande minimum 24h à l'avance).

2 Menus modulables et une formule burger.

Retrait les midis : entre 11h et 12h15

Retrait les soirs : entre 18 et 19h

Livraison possible.

www.restau-lebourgogne-chalon.fr

LES CANAILLES RESTAURANT

7 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 93 39 01

Propose un menu « Les Canailles Traiteur » disponible sur www.les-canailles.fr

À Réserver 24h à l’avance sur le site, par tél ou MP sur Facebook.

À venir retirer au restaurant du jeudi au samedi de 11h à 13h et de 17h à 20h et le dimanche uniquement entre 11h et 13h.

[email protected]

LE CLOWN GOURMAND RESTAURANT

13 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 93 64 61

Propose une carte avec un choix de 3 entrées, 3 plats, 3 desserts au prix de 25€ les 3 ou Entrée/Plat ou Plat/Dessert pour 20€.

Pensez aussi à "la soupe de la semaine" élaborée par le chef et pour réchauffer les cœurs ❤... 5€ le litre !!

Le menu change chaque semaine et est visible sur le Facebook du clown gourmand et sur le site internet www.leclowngourmand.fr.

Pour se faire plaisir comme au restaurant, la carte des vins, bières... est disponible, ainsi que la carte des COCKTAILS (5 euros) ! N'hésitez pas à la demander !!

Formalités pour les commandes : à emporter ou en livraison.

Livraison GRATUITE mais à partir de 2 menus (menu à 25€).

Commande passée suffisamment à l'avance par téléphone au 03 85 93 64 61 ou par messenger du clown gourmand !

Continuez à vous faire plaisir !

www.leclowngourmand.fr

LES GRANDS CRUS RESTAURANT TRAITEUR – HÔTEL LES CHARMILLES

Rue de la Libération 71100 Lux Tél 03 85 48 58 08

Propose des plateaux repas pour les entreprises, livraison gratuite.

Commander la veille avant 18h (exceptionnellement certaines commandes pourront être honorées le jour J si commande avant 9h30)

Plats à emporter pour les particuliers :

voir notre carte sur www.restaurantdesgrandscrus.fr/carte et déduire 25% du tarif pour avoir le tarif du plat emporté

Exemples de plats : Grenouilles à la Provençale, Risotto - 13€10/personne. Petit salé aux lentilles, saucisse de Montbéliard, lard fumé, cancoillotte - 10€40/personne. Médaillon de veau aux pommes, pommes Dauphines - 12€35.

Commandes par téléphone la veille avant 18h00. Pour les plats à emporter pour samedi et dimanche : enlèvement vendredi soir.

Pensez également à consulter notre promotion sur l'achat de carte cadeau pour Noël (jusqu'au 30.11)

L’hôtel Les Charmilles reste ouvert.

Tel 03 85 48 58 08 ou [email protected]

www.restaurantdesgrandscrus.fr

LE JARDIN DES SAVEURS RESTAURANT

16 rue aux Fèvres 71100 Chalon/sSône Tél 03 85 48 24 05

Propose la vente à emporter du mardi au dimanche de 11h à 12h30 sur commande ou non. Retrait des plats au restaurant.

Livraison gratuite sur Chalon/Saône et alentours dès 4 plats commandés.

Commande au 03 85 48 24 05 ou exclusivement par sms sur le 06 68 40 40 86 ou via messenger sur la page Facebook du restaurant.





LE KIOSQUE BY DELIA

C.Cial Carrefour Sud 71100 Chalon/Saône Tél 06 40 81 60 35

Propose du salé, du sucré, des boissons chaudes ou fraîches à emporter.

Plaque Pizza (avec ingrédients de votre choix) : -20% sur la Plaque Piz’ Apéro

Pizza classique ronde : -50% sur la 2ème pizza ronde achetée

Plaque Pizza Dessert caramélisée au Nutella ou chocolat blanc

Pasta Box (pâtes fraîches à l’italienne sauce maison)

Panini croustillant grâce à une nouvelle cuisson

Sandwich burger

Salade fraîche composée

Plats traditionnels préparés sur place (bœuf bourguignon, lazagnes, blanquette de veau, hachis parmentier…)

Crêpes, gaufres, tartes, muffins, desserts maison et autres pâtisseries

Boissons fraîches, smoothies aux fruits 100% naturels, toute la gamme de grands crus Nespresso et ses recettes gourmandes.

Passer commande au 06 40 81 60 35

LE MERCUREY RESTAURANT

36 Grande rue 71640 Mercurey Tél 03 85 45 13 56 / 06 87 05 82 26

Au Mercurey : Rien n'est figé... il suffit de dialoguer !!!

Plats ou menu à emporter ou livrer. Les produits sont conditionnés sous-vide

Livraison en véhicule réfrigéré sur 60 km sauf le dimanche

Sur place du jeudi au samedi entre 11h et 12h

Le contact s’établit par mail [email protected] ou tél 03 85 45 13 56 ou sms : 07 86 51 93 95

www.restaurant-le-mercurey.com

MADE IN PAOLO, épicerie fine italienne de PIZZA PAOLO

6 Boulevard de la République 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 44 12 17

Propose :

- Pizzas à emporter ou à livrer (Chalon, Crissey, St Marcel, Châtenoy, Champforgeuil, Virey, Lux).

- Plaque de pizza TEGLIA à partager sur commande minimum 24h à l’avance et uniquement à emporter.

- Snacking italien maison uniquement à emporter (panini, croque, pasta box, salade, divers desserts etc).

- Plateaux de charcuterie artisanale et/ou fromage et/ou antipasti sur commande minimum 24h à l’avance et uniquement à emporter.

- Produits, bières et vins italiens côté épicerie à disposition.

Horaires d’ouverture : 10h-13h30 et 17h-21h30 (aléatoire selon l’affluence)

Horaires de livraison : 11h30-13h30 et 18h30-21h30 (aléatoire selon l’affluence)

Tel 03 85 44 12 17 (pas de messagerie)

Notre distributeur de pizzas fraîches est disponible au 15 avenue Pierre Nugue (rond-point des impôts) 24h/24, 7jrs/7, uniquement paiement en CB.

www.pizzapaolo.com

PARCOURS RESTAURANT

32 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 93 91 38

Propose une carte de plats à emporter, renouvelée chaque semaine et disponible sur le site.

Voir modalités de réservation et de retrait sur www.restaurantparcours.com

Commande possible par tél 03 85 93 91 38 ou par mail [email protected] ou sur www.restaurantparcours.com

PICCADILLY CAFÉ BRASSERIE

2 avenue Jean Jaurès 71100 Chalon/Saône Tél 03 85 48 49 28

Propose des plats à emporter (7jours/7).

Les plats élaborés à partir de produits frais, changent tous les jours et sont publiés, tous les matins, sur notre page Facebook

Plat 8€ la portion

Dessert 2,50€ la portion

Les plats peuvent être retirés sur place de 11h à 13h tous les jours (7/7)

(Réservation conseillée au 03 85 48 49 28)

Livraisons gratuites 7jour /7 sur Chalon et sa couronne à réserver avant 10H30.

RESTAURANT CHAUSSARD AU BORD DE SAÔNE

Le Port 71370 Ouroux-sur-Saône Tél 06 82 47 42 57

Propose des plats à emporter : pôchouse, grenouilles, filet de sandre, suprême de poulet…

Prix réduits sur tous les plats à emporter.

Commander 12h à l’avance au 06 82 47 42 47

Plus de détails sur www.restaurantchaussard.fr



VALENTINA PIZZERIA

50 avenue du général de Gaulle 71880 Châtenoy-le-Royal Tél 03 85 87 23 13

Propose des pizzas à emporter. Le soir du mardi au samedi de 18h à 21h.

Voir le site pour infos complémentaires www.restaurant-pizzeria-valentina-chatenoyleroyal.fr

Facebook

