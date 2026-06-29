Bresse
Le Forum de l'emploi de Verdun Ciel, un beau succès !
Publié le 29 Juin 2026 à 14h43
Le 25 juin dernier, la Salle des fêtes de Verdun Ciel a vibré au rythme des échanges, des rencontres et des opportunités.
Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes :
• 78 visiteurs au total
• 60 % issus du territoire de la Communauté de Communes
• 27 stands mobilisés – entreprises, organismes de formation, acteurs de l'emploi et bien d'autres
Une belle surprise : entreprises et centres de formation ont répondu présents bien au-delà des attentes. Cet engouement dépasse ce que la CC espérait, et il dit quelque chose d'important sur la vitalité et les besoins du territoire.
Au-delà des chiffres, c'est une matinée qui a rassemblé, créé du lien et ouvert des perspectives. Le petit-déjeuner d'accueil et le temps convivial du midi ont été particulièrement appréciés — parce que l'emploi, ça se construit aussi autour d'une table
La Communauté de Communes Saône Doubs Bresse entend bien s'investir durablement pour développer l'emploi local, et d'autres idées sont en réflexion !
Un grand merci à tous les exposants pour leur engagement, à France Travail et laMission Locale du Chalonnais pour leur précieux partenariat et bien sûr à tous les visiteurs qui ont bravé la chaleur pour venir à la rencontre des acteurs du territoire !
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