La Région et la Fondation du patrimoine au chevet du patrimoine bâti non protégé

Ce Jeudi à Chambœuf (21), Nathalie Leblanc, vice-présidente de la Région en charge de la culture et du patrimoine, et Jean-Christophe Bonnard, Délégué régional de la Fondation du patrimoine Bourgogne-Franche-Comté, ont signé le renouvellement pour l’année 2023 de la convention de partenariat pour la restauration du patrimoine rural non protégé, en présence de Jacques Barthélemy, maire de la commune. L’occasion de visiter l’église Saint-Michel, lauréate du Prix du patrimoine de proximité 2021, et de donner le coup d’envoi de l’édition 2023 du concours régional.

Un fonds régional pour soutenir le patrimoine rural non protégé

En 2018, la Région a créé un fonds spécifique dédié au patrimoine de territoire, et en particulier au patrimoine religieux non protégé. Ciblant à l’origine uniquement le patrimoine religieux non protégé, le partenariat a été étendu en 2021 à l’ensemble du patrimoine rural non protégé (fontaines, lavoirs, ponts, granges, etc.).

Le Conseil régional valorise ainsi la mobilisation autour de projets de restauration fédérateurs. Ce dispositif s’adresse aux communes de moins de 3 500 habitants et aux associations à vocation patrimoniale. Il est géré dans le cadre d’une convention bipartite avec la Fondation du patrimoine.

Dans le cadre de ce partenariat, la Région s’engage auprès des porteurs de projets à verser 1 € pour 1 € collecté dans le cadre de la collecte de dons mise en place avec la Fondation du patrimoine, dans la limite de 20 % du montant des travaux, avec un plafond à 12 000 €. La subvention régionale est arrêtée au regard du montant atteint par la collecte un an après son lancement.

À travers cette initiative, la Région soutient la mobilisation populaire en faveur de la restauration du patrimoine, permettant ainsi une appropriation par le plus grand nombre.

Depuis 2018, 125 projets ont été soutenus, dont 32 pour la seule année 2022.

Lancement du Prix du patrimoine de proximité 2023

Pour donner de la visibilité à ce partenariat, la Région a mis place en 2021 un prix spécifique qui en récompense les projets les plus emblématiques, avec le double objectif de :

- Valoriser l’excellence des savoir-faire des métiers du patrimoine ;

- Appuyer les dynamiques collectives initiées dans le cadre des collectes de

dons.

Ce Prix régional est doté de 10 000 € répartis comme suit : 5 000 € pour le 1er prix, 3 000 € pour le 2e prixet2000€pourle3e prix.

La première édition du Prix a eu lieu en 2021 et a récompensé trois projets :

- 1er prix : Arc-sur-Tille (21), pour la restauration de l’église Saint-Martin ;

- 2e prix : Chambœuf (21), pour la restauration de l’église Saint-Michel ;

- 3e prix : La Chapelle-sous-Rougemont (90), pour la restauration de l’église Saint-Vincent.

La Région lance une nouvelle édition du Prix. Les candidats potentiels ont jusqu’au 15 avril 2023 pour déposer leur dossier. Les candidatures seront examinées par un jury d’experts.

Restauration de l’église Saint-Michel de Chambœuf

Rappel des travaux réalisés de juillet 2019 à février 2020, pour un montant de 100 000 € :

- Dépose du paratonnerre ;

- Réfection de la charpente et de la toiture ;

- Pose d’un nouveau paratonnerre.

En 2019, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation du patrimoine, la Région a attribué une subvention de 15 000 € au projet de restauration de l’église Saint-Michel. La collecte de dons a, quant à elle, permis de récolter 25 000 € de dons.