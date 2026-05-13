Chagny - Le collectif CACTUS propose une matinée d’observation des oiseaux le 16 mai
Publié le 13 Mai 2026 à 06h59
Le Collectif Associatif de Citoyens Tous Unis et Solidaires (CACTUS), implanté dans la région de Chagny, organise une sortie nature dédiée à l’observation des oiseaux le samedi 16 mai à 8 heures.
Fidèle à ses valeurs fondatrices – entraide, solidarité, partage et citoyenneté – le collectif associatif poursuit son engagement en faveur du lien social à travers différentes activités ouvertes au public. Cette fois, les participants sont invités à prendre le temps d’observer la faune locale dans un cadre naturel, accompagnés par une personne connaissant particulièrement bien le monde des oiseaux.
Le rendez-vous est fixé devant la piscine de Chagny à 8 heures, pour un départ en groupe vers les lieux d’observation. Les organisateurs recommandent aux participants de prévoir des chaussures adaptées à la marche, afin de profiter pleinement de cette balade matinale.
Afin de préserver la tranquillité nécessaire à l’observation des espèces et de garantir la discrétion des déplacements, les chiens ne sont pas autorisés lors de cette sortie.
L’inscription est obligatoire pour participer à cette activité.
Renseignements : 06 70 04 57 45
Contact : [email protected]
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