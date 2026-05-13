Chagny - Le collectif CACTUS propose une matinée d’observation des oiseaux le 16 mai

Le Collectif Associatif de Citoyens Tous Unis et Solidaires (CACTUS), implanté dans la région de Chagny, organise une sortie nature dédiée à l’observation des oiseaux le samedi 16 mai à 8 heures.

Fidèle à ses valeurs fondatrices – entraide, solidarité, partage et citoyenneté – le collectif associatif poursuit son engagement en faveur du lien social à travers différentes activités ouvertes au public. Cette fois, les participants sont invités à prendre le temps d’observer la faune locale dans un cadre naturel, accompagnés par une personne connaissant particulièrement bien le monde des oiseaux.

Le rendez-vous est fixé devant la piscine de Chagny à 8 heures, pour un départ en groupe vers les lieux d’observation. Les organisateurs recommandent aux participants de prévoir des chaussures adaptées à la marche, afin de profiter pleinement de cette balade matinale.

Afin de préserver la tranquillité nécessaire à l’observation des espèces et de garantir la discrétion des déplacements, les chiens ne sont pas autorisés lors de cette sortie.

L’inscription est obligatoire pour participer à cette activité.

Renseignements : 06 70 04 57 45

Contact : [email protected]