Bourgogne

En Haute-Saône, un Youtubeur piège un pédophile via l'IA.

Publié le 13 Mai 2026 à 09h29

En Haute-Saône, un Youtubeur piège un pédophile via l'IA.

Suite à la diffusion, l'ancienne figure du sport scolaire en Haute-Saône, déjà condamné pour détention d'images pornographiques de mineurs et en sursis, a été interpellé.

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