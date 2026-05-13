AVIS DE DECES - Madame Jocelyne BERRY née BERNARD

CHALON-SUR-SAÔNE



Mr BERRY Jean-Marc, son époux ;

M. BERRY Olivier, son fils ;

Bernard, Nadine, Josiane et Yves, ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

les familles, BERRY, BERNARD, CHAUDOIT, BOUILLOT, ainsi que le reste de la famille et les amis,

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne BERRY née BERNARD

survenu le dimanche 10 mai 2026, à l'âge de 75 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 15 mai, à 15 heures en l'église de Saint-Jean-des-Vignes de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.