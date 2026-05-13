Société
Le taux de chômage en France a atteint 8,1% au premier trimestre, son plus haut niveau depuis 2021
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 13 Mai 2026 à 09h59
Le taux de chômage en France a augmenté de 0,2 point au premier trimestre, pour atteindre 8,1%, son plus haut niveau en cinq ans. Le chômage est en hausse de 0,7 point sur un an, selon les chiffres officiels de l'Insee parus mercredi.
Le chômage en France dépasse 8% pour la première fois depuis 2021. Ce mercredi, selon les chiffres de l'Insee, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point au premier trimestre 2026 pour atteindre 8,1%, son plus haut niveau en cinq ans.
Concrètement, 21,1% des 15-24 ans sont au chômage, et 7,3 % des 25-49 ans. Le chômage des seniors reste stable à 5,1 %.
Rappelons que l'engagement présidentiel d'Emmanuel Macron était de ramener le taux de chômage à 5% à la fin de son second mandat. Chacun aura bien compris que l'engagement de campagne est d'ores et déjà compromis, d'autant plus avec la situation économique du moment.
Parallèlement, il convient de rappeler que les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% sur un an en avril, après une hausse de 1,7% en mars. Consommation nationale et commerce extérieur sont aussi en berne, au point que la consommation de carburant a diminué de 30% depuis le déclenchement de la guerre par les Etats-Unis et Israël sur l'Iran.
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