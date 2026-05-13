Le Smic va augmenter "autour de 2,4% dès le 1er juin", annonce le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou

Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, annonce mercredi 13 mai sur franceinfo, une hausse du Smic "autour de 2,4% dès le 1er juin", "on est en train d'affiner le deuxième chiffre après la virgule". "Cela fait environ 44 euros brut de plus par mois" pour un salarié au Smic