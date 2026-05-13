Bourgogne
Ce soir, à 19 h, retrouvez la “Dian Fossey des blaireaux” qui vous dévoilera les coulisses étonnantes de cet animal méconnu
Par Nathalie DUNAND
Publié le 13 Mai 2026 à 21h22 , mise à jour le 15 Mai 2026 à 11h41
Mâcon, ce vendredi 15 mai : Virginie Boyaval, naturaliste spécialiste des blaireaux, est l’invitée de plusieurs associations de protection de l’environnement. Entrée gratuite.
À l’occasion de la Journée mondiale des blaireaux, le 15 mai, les associations PGP, LPO 71, AOMSL et ASPAS offrent une occasion précieuse de découvrir la vie privée du blaireau, ses mœurs en groupe, l'extraordinaire réalisation de ses terriers, qui sont le lieu d’une vie souterraine insoupçonnée. Tout cela à travers l'oeil et la voix de Virginie Boyaval.
Virginie BOYAVAL, naturaliste
Comme la célèbre Dian Fossey pour les gorilles, Virginie Boyaval étudie, soigne et protège avec passion et constance les blaireaux. Elle a créé une association “Meles”, centre de soins pour les mammifères sauvages retrouvés blessés, notamment les blaireautins orphelins.
Les blaireaux jouent un rôle important dans l’équilibre de nos écosystèmes. Au contraire des idées reçues, ils apportent une aide sanitaire et agricole précieuse.
Lors de cette conférence, Virginie parlera de son travail, films à l’appui, sur ce mustélidé encore mal connu en France. Mickaël Paul, bénévole au PGP (Pôle Grands Prédateurs), est son premier admirateur et ami : « Sauvetages, protection, sensibilisation, Virginie agit sur tous les fronts pour les blaireaux ! Elle présentera en avant-première son film sur l’étude des terriers et la multitude de vies qui s’y croisent, qui interagissent, qui y cohabitent. »
Le saviez-vous ?
Le blaireau est le meilleur terrassier du monde. Mais il n’est pas le seul habitant des terriers qu’il construit. Il accueille facilement chez lui de nombreux animaux moins experts dans le bâtiment comme lapins, renards, putois, chauve-souris, chat forestier, martre… qui peuvent partager son logis !
Le terrier est légué aux générations suivantes et peut être habité des dizaines, voire des centaines d’années.
Le 15 mai, c’est la Journée mondiale des blaireaux !
« Pourquoi le 15 mai ? Car malgré de belles avancées, c’est toujours ce jour-là que s’ouvre, hélas, la saison de déterrage de blaireaux dans quelques départements de France. Appelée “vénerie sous terre”, cette chasse traditionnelle est heureusement de moins en moins populaire, mais elle reste l’une des pratiques les plus cruelles qui soient […] Pour alerter sur la cruauté du déterrage et améliorer les connaissances sur le plus grand des mustélidés de France, l’ASPAS et les associations partenaires mettent les blaireaux à l’honneur le temps d’une journée, le 15 mai. Où que vous habitiez, participez avec nous au succès de cette journée ! » (Journée mondiale des blaireaux)
Par Nathalie DUNAND
Par Nathalie DUNAND
[email protected]
Conférence de Virginie Boyaval, naturaliste – Portail de la médiathèque de Mâcon
Vendredi 15 mai 2026 (19 h à 20 h 30)
Lieu : Médiathèque de Mâcon
23 rue de la République – 71000 MÂCON
Tél. : 03 85 39 90 26
En partenariat avec le PGP, la LPO 71, l’AOMSL, et l’ASPAS
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône