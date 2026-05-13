Ce soir, à 19 h, retrouvez la “Dian Fossey des blaireaux” qui vous dévoilera les coulisses étonnantes de cet animal méconnu

Mâcon, ce vendredi 15 mai : Virginie Boyaval, naturaliste spécialiste des blaireaux, est l’invitée de plusieurs associations de protection de l’environnement. Entrée gratuite.

À l’occasion de la Journée mondiale des blaireaux, le 15 mai, les associations PGP, LPO 71, AOMSL et ASPAS offrent une occasion précieuse de découvrir la vie privée du blaireau, ses mœurs en groupe, l'extraordinaire réalisation de ses terriers, qui sont le lieu d’une vie souterraine insoupçonnée. Tout cela à travers l'oeil et la voix de Virginie Boyaval.

Virginie BOYAVAL, naturaliste

Comme la célèbre Dian Fossey pour les gorilles, Virginie Boyaval étudie, soigne et protège avec passion et constance les blaireaux. Elle a créé une association “Meles”, centre de soins pour les mammifères sauvages retrouvés blessés, notamment les blaireautins orphelins.

Les blaireaux jouent un rôle important dans l’équilibre de nos écosystèmes. Au contraire des idées reçues, ils apportent une aide sanitaire et agricole précieuse.

Lors de cette conférence, Virginie parlera de son travail, films à l’appui, sur ce mustélidé encore mal connu en France. Mickaël Paul, bénévole au PGP (Pôle Grands Prédateurs), est son premier admirateur et ami : « Sauvetages, protection, sensibilisation, Virginie agit sur tous les fronts pour les blaireaux ! Elle présentera en avant-première son film sur l’étude des terriers et la multitude de vies qui s’y croisent, qui interagissent, qui y cohabitent. »

Le saviez-vous ?

Le blaireau est le meilleur terrassier du monde. Mais il n’est pas le seul habitant des terriers qu’il construit. Il accueille facilement chez lui de nombreux animaux moins experts dans le bâtiment comme lapins, renards, putois, chauve-souris, chat forestier, martre… qui peuvent partager son logis !

Le terrier est légué aux générations suivantes et peut être habité des dizaines, voire des centaines d’années.

Le 15 mai, c’est la Journée mondiale des blaireaux !

« Pourquoi le 15 mai ? Car malgré de belles avancées, c’est toujours ce jour-là que s’ouvre, hélas, la saison de déterrage de blaireaux dans quelques départements de France. Appelée “vénerie sous terre”, cette chasse traditionnelle est heureusement de moins en moins populaire, mais elle reste l’une des pratiques les plus cruelles qui soient […] Pour alerter sur la cruauté du déterrage et améliorer les connaissances sur le plus grand des mustélidés de France, l’ASPAS et les associations partenaires mettent les blaireaux à l’honneur le temps d’une journée, le 15 mai. Où que vous habitiez, participez avec nous au succès de cette journée ! » (Journée mondiale des blaireaux)

Par Nathalie DUNAND



Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Conférence de Virginie Boyaval, naturaliste – Portail de la médiathèque de Mâcon

Vendredi 15 mai 2026 (19 h à 20 h 30)

Lieu : Médiathèque de Mâcon

23 rue de la République – 71000 MÂCON

Tél. : 03 85 39 90 26

En partenariat avec le PGP, la LPO 71, l’AOMSL, et l’ASPAS