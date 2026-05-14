Le Nid d’Aveline en lice pour le concours EHPA’DANSE 2026

Les Habitants de l’EHPAD Le Nid d’Aveline situé à Saint Germain du Plain, participent cette année au concours national EHPA'DANSE, devenu un rendez-vous incontournable pour les EHPAD de toute la France.

Le principe : réaliser un clip chorégraphié de 1 minute 30 autour d’un thème imposé. Pour l’édition 2026, intitulée « EHPA’DANSE fait son cinéma », les Habitants ont choisi l’univers culte du film "Les Bronzés font du ski".

Pendant plusieurs mois, une vingtaine d’Habitants se sont investis avec enthousiasme dans ce beau projet mêlant danse, costumes, décors et tournage vidéo. Un moment de partage et de convivialité qui a permis de stimuler la mémoire, le mouvement et surtout le plaisir d’être ensemble.

Ce projet a été insufflé et mené par les animatrices de l’établissement, Valérie et Pauline, qui ont accompagné les Habitants tout au long de cette aventure artistique et humaine. Le montage du clip vidéo a été généreusement réalisé par Alexandre Dussaillant, photographe et réalisateur à Ouroux-sur-Saône. Les familles ainsi que les membres du personnel ont également eu la possibilité de participer au tournage, renforçant l’esprit de partage et de cohésion autour de ce projet fédérateur.

Les résultats seront dévoilés prochainement. Le clip sera bientôt visible sur la page Facebook de l’ « EHPAD Le Nid d’Aveline et Maison d’Éole ». L’établissement espère pouvoir compter sur le soutien des lecteurs d’INFO CHALON pour encourager les Habitants dans cette belle aventure artistique.