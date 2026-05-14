Saône et Loire

Deux ans après, la justice relance l'enquête sur la disparition de Bernard Robertet, à Montceau-les-Mines

Publié le 14 Mai 2026 à 09h53

Une nouvelle juge d'instruction vient de reprendre le dossier de la disparition de Bernard Robertet, 78 ans, à Montceau-les-Mines. Ses sœurs et frère ont été reçus ce 13 mai.

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