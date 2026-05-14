CARNET BLEU - Bienvenue à Haylane

Haylane IBRAHIM est né le 10 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant de Naida et Farid IBRAHIM après Soufou, 8 ans, Halim, 5 ans, et Haykam, 3 ans. La famille réside à Chalon-sur-Saône.