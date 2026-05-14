CARNET ROSE - Bienvenue à Albane

Albane CLEMENT est née le 10 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Virgile, 5 ans, et Solange, 3 ans et demi, de Justine et Eric CLEMENT. La maman est professeur d'anglais et le papa est chargé d'affaires. La petite famille réside à Couches. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.









