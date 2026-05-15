"Raid Mémoire" sur le thème du maquis de Saône et Loire par les cadets de la gendarmerie.

Le 8 mai, sur le thème des maquis de Saône-et-Loire et des commandos SAS sur jeeps venus d'Angleterre renforcer la Résistance à l'été 1944. Les cadets de la gendarmerie de S&L ont réalisé un raid afin de renforcer la transmission du sentiment patriotique, de l’histoire de la Résistance, de la vie en campagne et de la cohésion.

Le 8 mai, les cadets de la gendarmerie avaient rendez-vous à Sennecey le Grand, sur le parking de la mairie, où allait débuter une longue journée pour eux.

Durant toute cette journée, le lieutenant-colonel Bruno Cottier commandant en second du groupement de la gendarmerie départementale de S&L, les gendarmes réservistes de la GGD71, Daniel Massault président de l’association des cadets de la gendarmerie, Joëlle Arnoult marraine des cadets de la gendarmerie, Catherine Raclot Marchois membres de l'association des cadets, les bénévoles de l’association, les conducteurs membres actifs de l’association "Historic" ont été sur le terrain avec les jeunes cadets.

Pour une bonne mise en condition, Jean-Pierre Poisot président de l’association du "Musée International des Parachutistes du Special Air Service" leur a ouvert les portes du musée où ils ont pu suivre la diffusion d’un documentaire retraçant l'épopée des SAS avant de rejoindre le monument aux morts pour la commémoration du 8 mai.

La journée étant chargée, les cadets ont rejoint les jeeps dès la fin de la cérémonie au retour du cimetière.

Constitution des équipages de jeeps. Les cadets ont été dotés de cartes et de talkies-walkies, ils ont pris la route en direction du mémorial SAS de Ruffey où sont gravés les noms des combattants SAS français, britanniques et belges morts au combat.

Devant le monument, ils ont observé une minute de silence après avoir écouté les explications données par François Prévost président de l'Association Maison de la Résistance et de la Libération du Chalonnais qui est à l'initiative des raids. Le convoi a repris la route direction la chapelle-mémorial du maquis FFI de Corlay, lieu d’implantation des groupes de résistants sur les hauteurs autour du PC d'André Jarrot, été 1944. Visite de la chapelle et présentation des hommes du SAS britannique et français par les bénévoles de l’association Historic.

Le convoi s’est arrêté au col du Navois où tous les participants ont goûté au repas/ pique-nique tiré du sac mode ration militaire, Rassurez-vous, ce n’étaient pas des rations de la période de guerre 39/45 mais celles distribuées aujourd’hui à nos militaires ! Mais toutefois, il a été nécessaire d’apprendre à utiliser le petit réchaud en kit dans la boîte de ration.

Il n’y a pas de raid sans un peu de marche, les cadets regroupés en deux sections devaient rejoindre la Roche d'Aujoux par le chemin des Moines jusqu'à la stèle à la mémoire du maquis, lieu de surveillance sur les deux vallées dont celle de la Grosne.

Un scénario bien monté :

Le peloton est en patrouille de DOT (Défense Opérationnelle du Territoire), sur jeeps et à pied, à la recherche de terroristes étrangers infiltrés dans la campagne et ravitaillés par largages aériens.

Mission :

Après reconnaissance de la Roche d'Aujoux et de sa grotte, le peloton reçoit l'ordre d'intercepter un largage clandestin de trésorerie prévu sur la chaume de Mancey. Le commando bénéficiaire a été arrêté le matin même et a livré les modalités : lieu (chaume de Mancey), heure (vers 16 h), code radio VHF (« rasibus – Alexandre »), balisage au sol (croix formée par 4 personnes), 4 petits containers (de faux billets en réalité).

Exécution :

Les conducteurs camouflent les jeeps en lisière de la chaume.

Les personnels à pied se camouflent autour de la chaume, 4 d'entre eux se couchent en croix au milieu du terrain. Le chef de peloton assure la conversation radio avec l'avion et l'échange du mot de passe. À l'issue du largage, l'ensemble des personnels recherche les 4 containers ; le chef de peloton les récupère.

Nota : Dans l'un des containers se trouve, parmi les faux billets, un véritable billet de 10 € pour le ou la récupératrice.

La mise en situation :

Les cadets ont fait un véritable travail de terrain mais en chemin un des groupes est tombé sur une embuscade et c’est à coup de grenade/patates que les membres se sont défendus. A l’aide de leur carte et leur boussole, les cadets ont trouvé et découvert la grotte où se cachait le commandant.

Tout le monde est redescendu sur la chaume de Mancey pour le regroupement marcheurs et véhicules camouflés pour l’interception du largage par avion de trésorerie.

Une simulation grandeur nature avec un vrai largage, le signe de reconnaissance était la croix de Lorraine que les cadets ont réalisé en se positionnant couchés sur le sol.

Après le largage, tout le monde s’est mis à la recherche des éléments parachutés. Malheureusement le conteneur du vrai billet de 10€ n’a pas été retrouvé.

Reprise de la route en convoi par Royer jusqu’au parking de Brancion, reconnaissance de la grotte du maquis, recueillement au mémorial du maquis FTP de Brancion puis clairière de la Fâ au terrain de parachutage en 1944.

L’heure étant bien avancée le convoi est passé par le hameau de l'Échelette et son infirmerie du maquis.

De retour à Sennecey par Étrigny, Tallant (cantonnement du chef SAS jeeps, Eté 1944) et Laives.

Arrivés au parking, les cadets se sont regroupés, le Lieutenant-colonel Bruno Cottier s’est adressé aux jeunes. Satisfait de leur comportement lors de cette opération, il les a félicités.

Une journée sous un ciel parfaitement bleu, trois passagers à bord des jeeps décapotées avec un véritable scénario d'interception d'un largage clandestin qui a mis un peu de piquant surtout pour retrouver les conteneurs de billets.

Ce raid a été entièrement filmé par Mathieu Prévost à l'aide de son drône. Ce film sera un très beau souvenir pour les cadets de la gendarmerie et tous ceux qui ont participé à cette très enrichssante journée.

Les cadets très heureux de cette journée ont rompu les rangs et rejoint leur famille.

Si vous êtes âgés entre 15 et 18 ans et si vous souhaitez rejoindre l'aventure des cadets de la gendarmerie de Saône et Loire, écrivez une lettre de motivation à : [email protected]

C.Cléaux

[email protected]