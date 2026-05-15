Championnat Départemental des Clubs (CDC) vétérans sur les terrains de l’Amicale boules de Châtenoy.

6 équipes dont 3 châtenoyennes s’affrontaient ce mardi 12 mai, sur les terrains A. Savoy, pour le Championnat Départemental des Clubs (CDC).

Le C.D.C vétérans est composé de plusieurs divisions de 4 poules de 6 équipes. Les équipes sont constituées de 8 joueurs sur la feuille de rencontre spécifique au championnat des clubs.

Dans ces rencontres en 2ème division :

Châtenoy 1 jouait contre Dracy 1

En 4ème division :

Châtenoy 2 contre AP Chalon 4

Châtenoy 3 contre Boucicaut 4

Les rencontres se sont déroulées comme suit :

Ordre des parties :

- Un cycle de 6 Tête à Tête à 2 points, total = 12 points

- Un cycle de 3 doublettes à 4 points, total = 12 points

- Un cycle de 2 triplettes à 6 points, total = 12 points

Que l’on pointe ou que l’on tire suivant les situations, il fallait avoir l’œil et le geste précis afin d’enlever le maximum de points par rencontre.

Des rencontres amicales sous un ciel agréable mais pas trop chaud a permis de réaliser de bons scores.

Pour cet après-midi du 12 mai, résultat des rencontres :

Châtenoy 1 Bat Dracy le fort 1 26 à 10

Châtenoy 2 Bat AP Chalon 4 20 à 16

Châtenoy 3 Perd contre Boucicaut 4 12 à 24

Les bénévoles au service à la buvette et à la préparation des assiettes de réconfort après l'effort.

La semaine prochaine les châtenoyens reçoivent 3 équipes de clubs différents pour la continuité du championnat.

C.Cléaux

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