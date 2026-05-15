Saône et Loire

Le salon régional des métiers d’art vous attend jusqu’à dimanche soir à Tournus

Publié le 15 Mai 2026 à 08h44

Le salon régional des métiers d’art vous attend jusqu’à dimanche soir à Tournus

Il rassemble plus d’une trentaine d’artisans dans les salles du Réfectoire et du Cellier des Moines, juste à côté de l’abbaye.

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