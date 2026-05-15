Mystérieuse disparition de Sonia Vacheret dans le Doubs : les gendarmes lancent un nouvel appel à témoin

Quatre jours après la disparition de Sonia Vacheret, 54 ans, les gendarmes poursuivent d’importantes recherches dans le secteur de Montferrand-le-Château (Doubs). Drones, hélicoptère, plongeurs et équipes spécialisées sont mobilisés, tandis qu’un nouvel appel à témoin a été lancé pour récupérer d’éventuelles vidéos et une battue a été organisée.