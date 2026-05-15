Le CAC brille malgré des conditions dantesques au championnat Bourgogne Franche-Comté U15

Sous une météo particulièrement éprouvante, les jeunes du CAC ont réalisé de très belles performances. Plus de détails avec Info Chalon.

Malgré la pluie, le vent et la grêle ayant même provoqué une interruption des courses, les rameurs du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) ont décroché plusieurs médailles et de nombreuses qualifications pour le championnat de zone Bateau Court, prévu en juin à Vichy (Allier).

Ce week-end, les jeunes rameurs du CAC étaient engagés au championnat Bourgogne Franche-Comté U15, organisé au Creusot. Une compétition marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles, entre pluie battante, rafales de vent et même épisodes de grêle.

«Les courses ont dû être interrompues en plein milieu de la compétition avant de pouvoir reprendre quelques heures plus tard», nous rapporte Ethan Chouraqui, le chargé de la communication du CAC.

Visiblement rien ne leur a été épargné durant ce week-end digne des dix plaies d'Égypte — manquait plus que les grenouilles à foison, les nuées de sauterelles et, on l'espère pour eux, les poux et les ulcères, et le compte y était !

Malgré cette journée compliquée, les jeunes Chalonnais ont su faire preuve de détermination et de solidarité pour décrocher de très belles performances sur l'eau.

De nombreuses médailles pour le CAC

Les rameurs du club repartent avec plusieurs podiums et une belle moisson de médailles :

• Médaille d'or : Lylou, Assia, Léo, Mathilde et Diana

• Médaille d'argent : Livia

• Médaille de bronze : Emir, Capucine et Charlen

Ces résultats viennent récompenser l'investissement des jeunes sportifs et le travail accompli tout au long de la saison par les entraîneurs et l'encadrement du club.

Direction Vichy pour les qualifiés

Grâce à leurs performances, plusieurs équipages et rameurs du CAC décrochent leur qualification pour le championnat de zone Bateau Court, qui se déroulera du 12 au 14 juin 2026 à Vichy.

Les qualifiés sont :

• Lylou / Livia

• Assia

• Emir

• Morgan et Valentin

• Mathilde et Diana

• Capucine et Charlen

• Zoé et Elea

• Léo

Petit mot personnel que je glisse dans cet article : Félicitations à tous nos jeunes rameurs et rameuses qui ont brillamment représenté les couleurs du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône et notre ville lors du championnat Bourgogne Franche-Comté U15. Malgré des conditions particulièrement difficiles, chacun a fait preuve de courage, de détermination et d'un très bel esprit d’équipe. Bravo à tous pour ces magnifiques résultats et ces qualifications méritées pour la suite de la saison !

Le CAC peut désormais se tourner vers cette prochaine échéance avec ambition, porté par une génération U15 prometteuse qui a su démontrer, malgré les intempéries, tout son potentiel et son bel état d'esprit.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati