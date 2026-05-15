Sport
De beaux objectifs à atteindre pour le Ring Olympique Chalonnais
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 15 Mai 2026 à 16h30
Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national. Plus de détails avec Info Chalon.
Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) poursuit sa montée en puissance avant le Critérium National 2026. Opposés au Ring Athlétique Lédonien (RAL) lors d'une rencontre interclubs devenue incontournable en Bourgogne–Franche-Comté, les jeunes espoirs chalonnais auront l'occasion de mesurer leurs progrès et d'afficher leurs ambitions. Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national.
Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national.
Le ROC poursuit sa préparation avec un objectif clair : briller lors des prochaines échéances nationales. À l'occasion d'une rencontre interclubs face au Ring Athlétique Lédonien (RAL), les deux meilleures structures de boxe de la région se retrouvent pour un rendez-vous devenu incontournable.
Cette confrontation mettra une nouvelle fois en lumière la pépinière de jeunes boxeurs et boxeuses espoirs formés au sein des deux clubs. Pour beaucoup, cette sortie permettra de se tester en conditions réelles et de mesurer leur progression depuis le début de saison.
L'objectif est désormais tourné vers le Critérium National, qui se déroulera à Bourges (Cher) les 22, 23 et 24 mai 2026. Les compétitions féminines auront lieu, quant à elles, les 29, 30 et 31 mai 2026.
Côté garçons :
• Ismaël (?)
• Naïm Zeramdini
• Yacine El Arji
• Aymen Belhadj
• Noah Carvalho
• Jessim Ouassef
• Maykel Dallakyan
• Malik Belhacemi
• Yannis Berly
• Ismaël Abboub
• Islann (?) Bruchon
• Kylian Sabourin
• Adil (?)
Côté filles :
• Chloé Kah-Kikusa
À quelques semaines de cette échéance importante, l'ambition est clairement affichée du côté chalonnais.
«On espère vraiment le podium», confie Saïd Fergani, le président et entraîneur du ROC.
«Les jeunes travaillent sérieusement depuis plusieurs mois et cette rencontre va permettre de voir le chemin parcouru», souligne à son tour Kévin Joly, son assistant.
Entre travail, expérience et détermination, les jeunes du ROC comptent bien confirmer leur potentiel et porter haut les couleurs du club lors des prochaines compétitions nationales.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône