De beaux objectifs à atteindre pour le Ring Olympique Chalonnais

Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) poursuit sa montée en puissance avant le Critérium National 2026. Opposés au Ring Athlétique Lédonien (RAL) lors d'une rencontre interclubs devenue incontournable en Bourgogne–Franche-Comté, les jeunes espoirs chalonnais auront l'occasion de mesurer leurs progrès et d'afficher leurs ambitions. Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national.

Avec de beaux objectifs en ligne de mire, le ROC espère désormais décrocher une place sur le podium national.

Le ROC poursuit sa préparation avec un objectif clair : briller lors des prochaines échéances nationales. À l'occasion d'une rencontre interclubs face au Ring Athlétique Lédonien (RAL), les deux meilleures structures de boxe de la région se retrouvent pour un rendez-vous devenu incontournable.

Cette confrontation mettra une nouvelle fois en lumière la pépinière de jeunes boxeurs et boxeuses espoirs formés au sein des deux clubs. Pour beaucoup, cette sortie permettra de se tester en conditions réelles et de mesurer leur progression depuis le début de saison.

L'objectif est désormais tourné vers le Critérium National, qui se déroulera à Bourges (Cher) les 22, 23 et 24 mai 2026. Les compétitions féminines auront lieu, quant à elles, les 29, 30 et 31 mai 2026.

Côté garçons :

• Ismaël (?)

• Naïm Zeramdini

• Yacine El Arji

• Aymen Belhadj

• Noah Carvalho

• Jessim Ouassef

• Maykel Dallakyan

• Malik Belhacemi

• Yannis Berly

• Ismaël Abboub

• Islann (?) Bruchon

• Kylian Sabourin

• Adil (?)

Côté filles :

• Chloé Kah-Kikusa

À quelques semaines de cette échéance importante, l'ambition est clairement affichée du côté chalonnais.

«On espère vraiment le podium», confie Saïd Fergani, le président et entraîneur du ROC.

«Les jeunes travaillent sérieusement depuis plusieurs mois et cette rencontre va permettre de voir le chemin parcouru», souligne à son tour Kévin Joly, son assistant.

Entre travail, expérience et détermination, les jeunes du ROC comptent bien confirmer leur potentiel et porter haut les couleurs du club lors des prochaines compétitions nationales.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati