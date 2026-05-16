Agglomération chalonnaise
St Marcel/ Epervans / Ouroux : La section "Rives de Saône" des Jeunes Sapeur-Pompiers recrute pour la rentrée 2026
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 16 Mai 2026 à 11h06
Tu es âgé entre 12 et 14 ans et tu souhaites t'engager dans une formation qui allie sport, dépassement de soi, camaraderie, apprentissage des premiers secours et de tous les gestes essentiels qui pourront te permettre de devenir pompier volontaire? Les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) "Rives de Saône" t'attendent !
Etre JSP qu'est-ce que c'est?
Etre JSP c'est tous les samedis assister à une formation complète encadrée par des sapeurs-pompiers volontaires pour t'enseigner tous les rudiments du métier avec notamment les gestes de premiers secours qui te seront utiles toute ta vie, l'utilisation du matériel et les prémices de la lutte contre les incendies.
C'est également porter fièrement l'uniforme, défiler lors des différentes cérémonies et respecter des valeurs comme l'entraide et la solidarité citoyenne par exemple.
Sans oublier les diverses activités sportives avec l'encouragement de tes camarades et encadrant pour te permettre de te dépasser dans une ambiance chaleureuse entre adolescents.
Etre JSP te permettra, à l'issue des 4 ans de formation, d'obtenir un diplôme officiel : "Brevet National de Jeune Sapeur-Pompier" qui t'ouvriras, si tu le désires, les portes d'une caserne à ta majorité.
Sinon cela sera un avantage indéniable sur ton CV lorsque tu désireras entrer dans le monde du travail.
Tests de recrutement le samedi 27 juin 2026
Donc si ce programme t'a donné envie, que tu as entre 12 et 14 ans, que tu résides dans les communes de St Marcel, Epervans, Ouroux-sur-Saône ou les petites communes alentours, n'hésite pas à candidater dès maintenant sur le site http://www.rive-de-saone.jsp71.fr/
Des épreuves de recrutement auront lieu le samedi 27 juin.
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