HANDBALL CLUB CHALON - Le dernier match de la saison .. c'est ce soir... avant la grande finale à Bercy

Ce samedi, notre équipe dispute le dernier match de championnat… un rendez-vous décisif dans la course au titre de champion de prénationale.

Une soirée particulière également pour tout le club, puisque ce sera le dernier match à domicile d'Etienne Massenot, véritable enfant du club, après 26 années passées sous les couleurs chalonnaises.

Une dernière danse à la Verrerie, avant de prendre la route de Bercy pour la finale de Coupe de France Régionale face à Courseulles le 24 mai

L’équipe aura besoin de tout son public pour pousser derrière elle dans ce moment historique.

Venez nombreux et faisons vibrer la Verrerie une dernière fois cette saison

CSV Handball 70

La Verrerie

Samedi 16 mai

20H00