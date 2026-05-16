Handball Club Chalon

HANDBALL CLUB CHALON - Le dernier match de la saison .. c'est ce soir... avant la grande finale à Bercy

Publié le 16 Mai 2026 à 15h39

HANDBALL CLUB CHALON - Le dernier match de la saison .. c'est ce soir... avant la grande finale à Bercy

Match à 20h à la Verrerie

 Ce samedi, notre équipe dispute le dernier match de championnat… un rendez-vous décisif dans la course au titre de champion de prénationale.
Une soirée particulière également pour tout le club, puisque ce sera le dernier match à domicile d'Etienne Massenot, véritable enfant du club, après 26 années passées sous les couleurs chalonnaises. 
Une dernière danse à la Verrerie, avant de prendre la route de Bercy pour la finale de Coupe de France Régionale face à Courseulles le 24 mai   
L’équipe aura besoin de tout son public pour pousser derrière elle dans ce moment historique.
Venez nombreux et faisons vibrer la Verrerie une dernière fois cette saison  
  CSV Handball 70
  La Verrerie
  Samedi 16 mai
  20H00