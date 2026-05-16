Chalon sur Saône

L'opération "votre portrait à l'ancienne" revient le samedi 30 mai Place de Beaune à Chalon

Publié le 16 Mai 2026 à 16h02

L'opération "votre portrait à l'ancienne" revient le samedi 30 mai Place de Beaune à Chalon

au profit de l'association Autisme 71 GEPAP et réalisée par le Lions Club Chalon Doyen.