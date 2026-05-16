Football : après une dernière victoire, le DFCO fête son titre et sa montée en Ligue 2

Pour leur dernier match de la saison, les joueurs du DFCO recevaient ce vendredi soir l’équipe d’Orléans. Après un match très ouvert, les Dijonnais se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. La soirée s’est terminée par la célébration du titre de champion de France de National et par un feu d’artifice.

