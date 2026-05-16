Bourgogne

Football : après une dernière victoire, le DFCO fête son titre et sa montée en Ligue 2

Publié le 16 Mai 2026 à 16h09

Football : après une dernière victoire, le DFCO fête son titre et sa montée en Ligue 2

Pour leur dernier match de la saison, les joueurs du DFCO recevaient ce vendredi soir l’équipe d’Orléans. Après un match très ouvert, les Dijonnais se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. La soirée s’est terminée par la célébration du titre de champion de France de National et par un feu d’artifice.

LIRE L'ARTICLE SUR INFOS-DIJON