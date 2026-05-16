Châtenoy le Royal

Club canin de Châtenoy le Royal- dimanche 24 mai 2026, 2ème Régionale d’Elevage Bourgogne Franche Comté 2026.

Par Christian CLEAUX

Publié le 16 Mai 2026 à 23h57 , mise à jour le 22 Mai 2026 à 00h20

Club canin de Châtenoy le Royal- dimanche 24 mai 2026, 2ème Régionale d’Elevage Bourgogne Franche Comté 2026.