Un tourbillon de cadeaux a soufflé sur la Place du Théâtre

Un jeu festif et 100 % gagnant organisé pour dynamiser le commerce de centre-ville. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026, la Place du Théâtre à Chalon-sur-Saône a pris des airs de fête grâce à l'opération «Un tourbillon de cadeaux», un jeu 100 % gagnant organisé par la Ville de Chalon-sur-Saône et l'association Chalon Centre Commerces.

Tout au long de la journée, les clients des commerces partenaires pouvaient obtenir un «bon pour jouer» après un achat effectué dans les boutiques participantes. En poche, direction ensuite la célèbre cabine à tourbillon installée sur la Place du Théâtre, où petits et grands étaient invités à tenter leur chance dans une ambiance aussi conviviale qu'électrique.

Animé avec énergie par l'ineffable Dominique, l'événement donnait rendez-vous aux participants de 15 heures à 18 heures. Le principe était simple : entrer dans la cabine et attraper un maximum de balles en seulement 30 secondes.

Quelques règles étaient toutefois à respecter : les participants devaient attraper les balles au vol, sans ramasser celles tombées au sol, sans les plaquer contre les vitres de la cabine et sans utiliser d'accessoire ou de vêtement pour les retenir.

À la clé, plus de 3 000 euros de bons d'achat et de cadeaux étaient mis en jeu. Chaque couleur de balle correspondait à une récompense bien précise :

• une balle blanche rapportait 10 euros;

• une balle bleue permettait de gagner 20 euros;

• une balle orange offrait 50 euros;

• une balle verte donnait droit à un cadeau;

• une balle rouge faisait perdre 10 euros.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer, les organisateurs avaient fixé quelques limites. Un participant disposant de plusieurs bons pouvait jouer deux fois maximum, à condition de reprendre la file d'attente entre chaque passage. Le gain était plafonné à 100 euros et à un kit cadeaux par participation.

Pour assurer le suivi des passages, un tampon était apposé sur la main de chaque joueur après sa participation.

Entre suspense, éclats de rire et pluie de balles multicolores, «Un tourbillon de cadeaux» a animé le cœur de ville tout en mettant en valeur les commerces chalonnais. Une opération qui a rencontré un beau succès populaire et qui a permis d'associer dynamisme commercial et moment festif pour les habitants comme pour les visiteurs.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati