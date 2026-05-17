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Eurovision 2026 : revivez le sacre de la Bulgarie avec Dara, la Française Monroe termine 11e, plombée par le vote du public

Publié le 17 Mai 2026 à 08h41

Eurovision 2026 : revivez le sacre de la Bulgarie avec Dara, la Française Monroe termine 11e, plombée par le vote du public

La finale de la 70e édition du concours de chansons se déroulait ce samedi soir à Vienne (Autriche), avec Monroe en tant que représentante française. La Finlande, l’Australie et la Grèce faisaient figure de favoris pour la victoire, mais c'est finalement la Bulgarie qui a su se hisser en tête des votes.

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