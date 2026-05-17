Basket : un derby bouillant entre le CBC et la JDA pour le titre régional U21

Dans une Maison des Sports en ébullition, les U21 du CBC et de la JDA se sont livré un derby intense. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026 à 17 heures, les U21 masculins du Chalon Basket Club (CBC) recevaient la Jeanne d'Arc Dijon Basket (JDA) à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône pour un derby très attendu comptant dans la course au titre de champion régional. Dans une ambiance animée et devant un public venu nombreux, les deux formations ont offert une rencontre intense, engagée et pleine de jeunesse.

Dès l'entre-deux, le rythme du match s'est révélé particulièrement élevé. Les Chalonnais, poussés par leur public fidèle, avec le titre régional en ligne de mire, ont tenté d'imposer leur jeu rapide et leur agressivité défensive, tandis que les Dijonnais répondaient par une circulation de balle efficace et beaucoup d'adresse. Comme souvent dans un derby, chaque possession avait son importance et les contacts étaient nombreux.

Cette affiche entre le CBC et la JDA représentait bien plus qu'un simple match de championnat. Entre rivalité régionale, enjeu sportif et volonté de décrocher un titre, les deux équipes avaient à cœur de montrer la qualité de leur formation et de leur travail auprès des jeunes joueurs.

Le public de la Maison des Sports a ainsi assisté à une rencontre spectaculaire, marquée par de nombreuses séquences d'intensité et une forte implication des deux effectifs. Les jeunes basketteurs ont démontré beaucoup d'envie et de caractère dans un match où aucun point n'a été facile à obtenir.

Le CBC, club historique de Chalon-sur-Saône fondé en 1946, continue de développer sa filière de formation et de mettre en avant ses équipes jeunes. De son côté, la JDA reste une référence régionale et nationale dans le basket français, avec une tradition reconnue dans la formation des jeunes joueurs.

En attendant la publication officielle du score final lundi, ce derby régional restera comme un beau moment de basket et une belle vitrine pour la jeunesse du basket bourguignon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati