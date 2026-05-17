Joli moment plein d'humanité porté par les élèves du lycée Pontus de Tyard

Le concert humanitaire, organisé sous la direction de la Maison des Lycéens par tous les artistes du lycée Pontus de Tyard (musiciens, danseurs), s'est déroulé mercredi 06 mai salle Marcel Sembat avec la contribution précieuse de la ville de Chalon. Ce concert a permis de recueillir 1500€ au profit de l'association du foyer des enfants Roche Fleurie. L'organisation et la prestation des différents artistes ont été saluées par les nombreux spectateurs. Félicitations à tous les élèves et personnels mobilisés.