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Violences sexuelles : les plaintes contre le chanteur Patrick Bruel "seront regroupées" au parquet de Nanterre

Publié le 17 Mai 2026 à 15h11

La procureure de la République de Paris a annoncé ce dimanche sur RTL que l'ensemble des plaintes pour violences sexuelles contre Patrick Bruel "seront regroupées au parquet de Nanterre".

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