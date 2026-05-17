VCSM : pas de repos pour les cyclistes maraîchers

Le week-end du 8 mai prolongé a permis à plusieurs licenciés du Vélo Club SAINT MARCEL de participer à plusieurs épreuves cyclistes.

Et c’est encore de nombreux podiums pour le club cycliste qui ont été remportés :

Sur la journée du Vendredi 8 mai, le prix de GENELARD très bien organisé par ASPTT de Chalon sur Saône a réuni 164 participants dont 28 enfants des écoles de vélo FSGT de la Saône et Loire.

Catégorie Minime

Léon BOUCROT 8ème

Kyliam PETIOT 11ème





Catégorie 4

Michel VILLERMEAUX termine avec le peloton

Catégorie 5

Cédric KESSLER - Jean MICHAUDET avec le peloton



Pour l'école de vélo

Catégorie Puceron

Fayard Clarisse 1ère

Boucrot Claire 2ème

Catégorie Moustique

Creniault Mia 2ème

Catégorie Poussin

Fayard Gabin 2ème

Catégorie Pupille

Jegard Germain 2ème

Charles Léo 3ème

Bonnot Pierre 4ème

Catégorie Benjamin

Creniault Tom 2ème

Sur la journée du 9 mai, Valérie et Daniel FLEURENCE dès 6 heures du matin depuis Dijon partaient pour un brevet de 600 kms pour la qualification du PARIS - BREST - PARIS qui aura lieu en 2027.

Malheureusement, après 16 heures de vélo et 300 kms, ils ont décidé d'arrêter après le contrôle de Verdun sur le Doubs -Ciel et de rentrer à OUROUX sur SAONE accompagné par Dominique HUGONNOT, un licencié du club qui les avait rejoint à DIJON .

Bravo quand même pour cette belle performance.

Sur la journée du Dimanche, le Championnat de Bourgogne Franche Comté à FORLEANS en COTE d'OR a encore été l’occasion de ramener de nombreux podiums :

Catégorie Minime

Léon BOUCROT Vice Champion

Catégorie Féminine

Stéphanie PILLON -BRAILLON Vice Championne

Catégorie Homme

Jean Michaudet Vice Champion

Claude Gallet 5ème

Eric Briel dans le peloton

Pour l'école de vélo

Catégorie Puceron

Fayard Clarisse Championne

Boucrot Claire Vice Championne

Catégorie Moustique

Creniault Mia Championne

Catégorie Poussin

Fayard Gabin 3ème

Catégorie Pupille

Jegard Germain Champion

Thiméo Salomon 2ème

Catégorie Benjamin

Creniault Tom 2ème

Duparc Quentin 5ème



Les couleurs du VCSM ont encore brillé tout au long de ce grand week-end, le VCSM félicite tous ses licenciés pour ses performances.



Amandine Cerrone