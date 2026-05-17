Saint-Marcel
VCSM : pas de repos pour les cyclistes maraîchers
Publié le 17 Mai 2026 à 16h50
Le week-end du 8 mai prolongé a permis à plusieurs licenciés du Vélo Club SAINT MARCEL de participer à plusieurs épreuves cyclistes.
Et c’est encore de nombreux podiums pour le club cycliste qui ont été remportés :
Sur la journée du Vendredi 8 mai, le prix de GENELARD très bien organisé par ASPTT de Chalon sur Saône a réuni 164 participants dont 28 enfants des écoles de vélo FSGT de la Saône et Loire.
Catégorie Minime
Léon BOUCROT 8ème
Kyliam PETIOT 11ème
Catégorie 4
Michel VILLERMEAUX termine avec le peloton
Catégorie 5
Cédric KESSLER - Jean MICHAUDET avec le peloton
Pour l'école de vélo
Catégorie Puceron
Fayard Clarisse 1ère
Boucrot Claire 2ème
Catégorie Moustique
Creniault Mia 2ème
Catégorie Poussin
Fayard Gabin 2ème
Catégorie Pupille
Jegard Germain 2ème
Charles Léo 3ème
Bonnot Pierre 4ème
Catégorie Benjamin
Creniault Tom 2ème
Sur la journée du 9 mai, Valérie et Daniel FLEURENCE dès 6 heures du matin depuis Dijon partaient pour un brevet de 600 kms pour la qualification du PARIS - BREST - PARIS qui aura lieu en 2027.
Malheureusement, après 16 heures de vélo et 300 kms, ils ont décidé d'arrêter après le contrôle de Verdun sur le Doubs -Ciel et de rentrer à OUROUX sur SAONE accompagné par Dominique HUGONNOT, un licencié du club qui les avait rejoint à DIJON .
Bravo quand même pour cette belle performance.
Sur la journée du Dimanche, le Championnat de Bourgogne Franche Comté à FORLEANS en COTE d'OR a encore été l’occasion de ramener de nombreux podiums :
Catégorie Minime
Léon BOUCROT Vice Champion
Catégorie Féminine
Stéphanie PILLON -BRAILLON Vice Championne
Catégorie Homme
Jean Michaudet Vice Champion
Claude Gallet 5ème
Eric Briel dans le peloton
Pour l'école de vélo
Catégorie Puceron
Fayard Clarisse Championne
Boucrot Claire Vice Championne
Catégorie Moustique
Creniault Mia Championne
Catégorie Poussin
Fayard Gabin 3ème
Catégorie Pupille
Jegard Germain Champion
Thiméo Salomon 2ème
Catégorie Benjamin
Creniault Tom 2ème
Duparc Quentin 5ème
Les couleurs du VCSM ont encore brillé tout au long de ce grand week-end, le VCSM félicite tous ses licenciés pour ses performances.
Amandine Cerrone
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