Epervans
Stars Dance vous donne rendez-vous pour son gala annuel le 23 mai prochain
Par Amandine Cerrone
Publié le 17 Mai 2026 à 20h14
À l’occasion de son gala annuel, l’association STARS DANCE vous invite le samedi 23 mai 2026 à 20h30 à la salle des fêtes d’Epervans pour découvrir son spectacle « Le Tour du Monde en 80 pas ».
L’association vous attend nombreuses et nombreux pour partager ce tour du monde extraordinaire, plein de surprise, de couleur, de musique, et découvrir d’autres pays, d’autres cultures, d’autres horizons…
A travers ce magnifique périple, l’association vous fera découvrir également les différentes danses locales.
Alors ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, votre imagination. Laissez vos pensées s’envoler. Laissez vos pieds frémir. Laissez votre cœur voyager !
Spectacle gratuit.
Buvette, tombola, enveloppes surprises.
Paiement uniquement en espèces.
Ouverture des portes à 20h00.
Pour rappel, l’association STARS DANCE est une association 1901 junior créée en 2023 par la plus jeune présidente du département (alors âgée de 11 ans).
Elle est destinée uniquement à des membres mineurs (aujourd’hui de 8 à 16 ans) et consiste en la préparation de spectacles de danse, tout en restant accessible à tous financièrement.
Amandine Cerrone
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