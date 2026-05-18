Le Chalon Basket Club boucle un week-end en or avec un doublé historique

Le CBC a conclu un week-end exceptionnel en décrochant les titres régionaux en RM3 et en U21 devant son public. Plus de détails avec Info Chalon.

Dimanche 17 mai 2026, à 13 heures, la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône vibrait au rythme d'un rendez-vous décisif pour les seniors RM3 du Chalon Basket Club. Opposés à l'Association Bisontine Vauban Basket (ABVB) dans un match au sommet pour la première place de la poule, les Chalonnais avaient à cœur de conclure une saison exceptionnelle devant leur public.

Et au terme d'un week-end parfait pour le club, les ambitions affichées depuis plusieurs mois ont été pleinement validées.

Après avoir remporté le match aller de quatre points, les joueurs du CBC retrouvaient une solide formation bisontine qui réalisait elle aussi une très belle saison en Régionale Masculine 3 avec 12 victoires pour seulement deux défaites avant cette confrontation. Les Chalonnais avaient d'ailleurs appelé les supporters à venir nombreux garnir les tribunes de la Maison des Sports afin de pousser cette jeune équipe vers le titre régional.

Sous la direction de la coach Sophia Khater, assistée de Matthieu Peteuil, les Chalonnais ont confirmé tout le potentiel aperçu depuis le début de saison. Cette formation, dont la moyenne d'âge avoisine seulement les 20 ans, a construit son parcours autour d'un mélange réussi entre joueurs U21 et seniors. Une passerelle qui permet aux jeunes éléments de gagner en expérience tout en renforçant la cohésion collective.

Sportivement parlant, la saison aura été remarquable. Les Chalonnais auront réalisé un exercice quasi parfait avec une seule défaite concédée, et encore ce n'était que d'un petit point. Une admirable régularité qui témoigne du sérieux et de l'investissement du groupe. Les statistiques parlent également d'elles-mêmes : invaincus sur leur dernière phase avec deux victoires en autant de rencontres, les joueurs du CBC ont inscrit 183 points pour 170 encaissés.

La veille déjà, le club avait lancé son week-end de rêve grâce aux U21 masculins qui avaient dominé dans un derby d'anthologie la JDA sur le score de 86 à 72. Une rencontre à laquelle assistait Jean-Yves Mazué, adjoint au maire chargé des sports. Ce dimanche, c'est Clotilde Allegre, la conseillère municipale chargée du suivi des événements sportifs, qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Forcément satisfait, Gilles Prudon, le président du CBC, savourait cette double réussite :

«C'est un très bon week-end puisque nous avons réussi dans les deux challenges que les coaches avaient proposés à leurs joueurs, à savoir remporter le titre régional en RM3 et en U21. Pari réussi dans un projet proposé à un groupe d'environ 25 joueurs depuis la saison dernière, qui avait balbutié un peu la première année mais qui montre que le travail demandé par les deux coachs cette saison a complètement rempli les objectifs de devenir champions régionaux».

Le président du club regarde désormais vers l'avenir avec ambition.

«L'ambition reste intacte pour la saison prochaine pour les seniors car l'équipe 1 jouera au niveau supérieur en RM2 avec comme objectif de jouer les premiers rôles, de pouvoir faire monter notre équipe 2 en département et de défendre le titre de champion U21 obtenu il y a 24 heures», nous explique-t-il avant de conclure avec fierté :

«Une chose est sûre, le travail et la formation au Chalon Basket Club ne sont pas un leurre et cela montre que le travail fait avec volonté et sérieux paie toujours. Tout un beau programme».

Effectivement, tout un programme.

Avec cette montée en RM2 et un titre régional décroché dans deux catégories, le Chalon Basket Club confirme ainsi la solidité de son projet sportif et la qualité de sa formation. Un signal fort envoyé pour l'avenir du basket chalonnais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati