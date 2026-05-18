Châtenoy le Royal
Les élèves de 4ème 3 du collège Louis Aragon de Châtenoy le Royal ont participé à un projet culturel et artistique "Viva Cuba !".
Par Christian CLEAUX
Publié le 18 Mai 2026 à 11h53
Le projet de classe des élèves de la classe de 4ème 3 avec Anne-Sophie Berthod professeur d’éducation musicale, Mélibée Pareja professeur d’espagnol et avec la participation d’Emelyne Colmard (école "Danse Colmard", à Châtenoy), avait pour thème la culture, la musique et les danses cubaines.
En 2024, un projet similaire avait déjà été présenté par des élèves du collège. Comme en 2024, le projet "Viva Cuba !" est à l’initiative d’Anne-Sophie Berthod enseignante de musique au collège, de Mélibée Pareja enseignante d’espagnol et Emelyne Colmard pour la partie danse.
Non seulement ce projet a été une façon différente d’appréhender l’espagnol et la musique, mais ce fût une chance pour les jeunes élèves de découvrir à travers les coutumes, les chants, la danse, ce pays d’Amérique latine qui a la forme d’un lézard.
La république de Cuba, est un État insulaire des Caraïbes et la première île des Caraïbes en termes de superficie, sa capitale est La Havane. Une vraie ouverture aux autres pays hispanophones suite à de nombreuses années de domination espagnole de 1492 à 1898.
Un projet qui a pris forme grâce à l’écoute de musique cubaine. Les élèves ont pu ainsi découvrir les aspects musicaux de Cuba mais aussi les particularités historiques, géographiques et touristiques de l’île. Cette découverte a comporté danse et musique qui sont les aspects indissociables à Cuba. Les élèves ont aussi goûté à la cuisine cubaine.
Une présentation des instruments traditionnels a permis aux personnes présentes de découvrir les congas, les bongos, le guiro...
Pour monter ce projet, la classe de 4ème 3 a bénéficié de dix heures pour tout mettre en place afin d’en faire la présentation devant Vincent Bergeret maire et conseiller départemental, Françoise Vaillant conseillère départementale, Sylvain Dumas principal du collège, des enseignants, des CPE et des élèves.
Danse à la clé pour terminer cette restitution du projet de la classe de 4ème.
C.Cléaux
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