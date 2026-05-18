Saint-Marcel
VCSM : les maraîchers courageux ont bravé le froid pour ce jeudi de l’ascension
Par Amandine Cerrone
Publié le 18 Mai 2026 à 12h33
Ce jeudi de l'ascension, le Vélo Sport du Creusot organisait le Prix cycliste de la ville du Breuil sur un circuit de 6,4kms. Cette course fait partie de la 2ème étape CMS Challenge 71.
Malgré une météo qui n'encourageait pas du tout à participer à cette course, quelques courageux du Vélo Club de Saint Marcel ont fait le déplacement dans la Cité du Pilon.
Voici le palmarès de cette journée :
Catégorie 6
Belle victoire d'Odette Picard et qui prend le maillot jaune dans le classement du Challenge CSM 71
Catégorie 5
Un podium pour sa 3ème place pour Cédric Kessler
Éric Briel 4ème
Olivier Berne 9ème
Jean Michaudet 13ème
Pour cette course, les écoles de vélo FSGT 71 ne participaient pas. Les enfants de l'école du Vélo Club sont restés bien au chaud et se sont réservés pour le Prix de la municipalité de Baudrières organisé par le VCSM samedi 16 mai. (Résultats à venir)
Lors du Championnat de Bourgogne Franche Comté à FORLEANS, le club félicite une nouvelle fois la belle victoire de la benjamine de l'école du Vélo Club : LEA PETIOT.
Amandine Cerrone
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