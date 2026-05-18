Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Madame Andrée FEVRE née VALLOT

Publié le 18 Mai 2026 à 12h34

 SAINT-MARCEL - DAMEREY


Monsieur FEVRE Roger,
son époux ; 
ses enfants, son gendre, 
ses belles filles, 
ses arrière-petits-enfants ; 
ainsi que les familles VALLOT et HUARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée FEVRE née VALLOT
survenu le 15 mai 2026,
à l'âge de 84 ans.

Andrée repose à la chambre funéraire Paccaud de Saint-Marcel. La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 mai 2026 à 10 heures en l'église de Damerey.

Sa famille rappelle à votre souvenir

Bruno
son fils
décédé en 1975.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.