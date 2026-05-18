AVIS DE DECES - Madame Andrée FEVRE née VALLOT

SAINT-MARCEL - DAMEREY



Monsieur FEVRE Roger,

son époux ;

ses enfants, son gendre,

ses belles filles,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles VALLOT et HUARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée FEVRE née VALLOT

survenu le 15 mai 2026,

à l'âge de 84 ans.

Andrée repose à la chambre funéraire Paccaud de Saint-Marcel. La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 20 mai 2026 à 10 heures en l'église de Damerey.

Sa famille rappelle à votre souvenir

Bruno

son fils

décédé en 1975.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.