AVIS DE DECES - Madame Françoise MEMBRIVES née DUTOUR

CHALON-SUR-SAÔNE



Pierre Dutour son père ;

Christophe, Isabelle ses enfants ainsi que leurs époux ;

ses petits-enfants ;

Nicole Chappellier sa sœur et son époux ;

Jacques Hallez son conjoint,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise MEMBRIVES née DUTOUR

survenu le dimanche 10 mai 2026, à l'âge de 70 ans.

Les obsèques seront célébrées mercredi 20 mai, à 10h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement (pas de fleurs rouges).

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.