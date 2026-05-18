Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Françoise MEMBRIVES née DUTOUR

Publié le 18 Mai 2026 à 12h36

 CHALON-SUR-SAÔNE


Pierre Dutour son père ; 
Christophe, Isabelle ses enfants ainsi que leurs époux ;
ses petits-enfants ;
Nicole Chappellier sa sœur et son époux ; 
Jacques Hallez son conjoint,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Françoise MEMBRIVES née DUTOUR
survenu le dimanche 10 mai 2026, à l'âge de 70 ans.

Les obsèques seront célébrées mercredi 20 mai, à 10h30 en l'église de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement (pas de fleurs rouges).
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.