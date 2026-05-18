Côte chalonnnaise
Balade botanique sur la commune de Chassey-le-Camp samedi 30 mai
Publié le 18 Mai 2026 à 13h06
La Société de Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône organise une sortie botanique gratuite sur la commune de Chassey-le-Camp, samedi 30 mai à 14h.
Venez vous aérer en nature et découvrir les plantes locales (Orchidées, Orobanches, etc.) du moment avec nos experts. Ils vous guideront, partageront leur savoir et répondront à toutes vos questions.
Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! N'oubliez pas la casquette et l'eau !
GRATUIT et sans inscription (un don à l'Association est toujours possible et le bienvenu :))
RDV Covoiturage :
Départ 13:30 (venez 10 minutes avant) sur le parking Carrefour nord (Pompes à essence / Location de véhicules, côté avenue de Paris)
GPS : (46.798494, 4.847668) https://maps.app.goo.gl/Pa8qzqkVjQRzPBoP9
RDV sur place :
14:00 au parking sous l'Auberge du Camp Romain (Chassey-le-Camp)
GPS : (46.886671, 4.697461) https://maps.app.goo.gl/BSzBNMGtBu6pYKkbA
Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected] .
Retrouvez également toutes nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/
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