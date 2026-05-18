Châtenoy le Royal - Marché à la Ferme Gaec du Grand Coppis samedi 23 mai de 9h00 à 19h00

Par Christian CLEAUX

Publié le 18 Mai 2026 à 14h54

Châtenoy le Royal - Marché à la Ferme Gaec du Grand Coppis samedi 23 mai de 9h00 à 19h00

Cette année, quelques nouveautés vous attendent :

CHAUDEVANT piment de bresse
PIGNERET FILS pour le vin
CREASANDARTISANAT bijoux de déco 
Et des bougies à la cire de soja 