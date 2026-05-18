CHALLENGE AVIRON 2026. - Les inscriptions sont ouvertes

Le Challenge de l’Aviron 2026 est lancé !

Après une édition 2025 qui avait réuni 104 bateaux avec un programme complet, le Challenge est de retour le dimanche 20 septembre

Les inscriptions ainsi que le planning des entrainements sont désormais en. ligne:

https://www.cercle-aviron-chalon.fr/challenge.html

N’hésitez pas à partager autour de vous, dans vos clubs et sur vos réseaux afin de faire connaître cette nouvelle édition !

Plus l’information circule, plus la fête sera belle