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HANDBALL : L'exploit des Dijonnaises qui remportent l'EHF European League 2026

Publié le 18 Mai 2026 à 15h48

HANDBALL : L'exploit des Dijonnaises qui remportent l'EHF European League 2026

Au bout de deux jours de compétition d'une rare intensité, les joueuses de la JDA Dijon handball ont remporté une finale renversante, ce dimanche 17 mai, face aux Allemandes du Thüringer HC, championnes d’Europe sortantes. Menées 6-15 à la pause, les Dijonnaises se sont finalement imposées 29-25.

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