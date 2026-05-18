Faits divers

RCEA - Un Chalonnais contrôlé à 175 km/heure au volant d’une Audi A5

Publié le 18 Mai 2026 à 15h50

RCEA - Un Chalonnais contrôlé à 175 km/heure au volant d’une Audi A5

En attendant son jugement sa voiture est partie en fourrière.

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