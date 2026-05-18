Société

Affaire Patrick Bruel : le parquet de Nanterre rouvre une enquête après le classement d’une plainte pour viol

Publié le 18 Mai 2026 à 15h53

Le parquet de Nanterre a annoncé, lundi 18 mai dans un communiqué, avoir rouvert une enquête visant Patrick Bruel après le classement sans suite d’une plainte pour viol en novembre 2022.

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