L’association culturelle de Saint-Marcel « Arcadanse » vous donne rendez-vous pour son gala annuel le 13 juin prochain

Début du gala : 18h30

Salle Alfred Jarreau, 71380 St Marcel

10€ tarif plein, 5€ de 12 à 15 ans et gratuit pour les enfants !

Infos et réservations :

*par Helloasso ici

*par téléphone : 07 63 66 92 50

*par mail : [email protected]

*à la Lunetterie, zac du Champ chassy 71380 CHATENOY EN BRESSE, du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.



