Week-end de rêve pour les sports de glisse chalonnais

Des jours parfaits pour les clubs chalonnais entre victoires, montée et belles performances internationales. Plus de détails avec Info Chalon.

Les clubs chalonnais ont brillé ce week-end sur plusieurs terrains, entre roller derby, hockey roller et roller freestyle.

Des performances de haut niveau qui confirment la belle dynamique des sports urbains et de glisse en Bourgogne Franche-Comté.

Les Rolling Gougère valident leur montée en N2

L'équipe du Rolling Gougères était à Paris ce week-end pour disputer leur deuxième et dernier plateau du championnat de Nationale 3.

Les Rolling Gougères, est une entente entre Chalon-sur-Saône et Auxerre (Yonne).

Les joueuses reviennent avec deux nouvelles victoires convaincantes :

• 226 à 129 contre les Bloody Angels de Melun (Seine-et-Marne)

• 217 à 150 contre les Trick’Ass de Troyes (Aube).

Avec un parcours parfait et 100 % de victoires sur la saison, les Rolling Gougère terminent néanmoins à la deuxième place de leur zone. Un classement qui leur permet malgré tout de valider leur montée en Nationale 2 pour la saison prochaine.

Les Flashs de Chalon-sur-Saône remportent le tournoi des Faucons

Pendant ce temps, les hockeyeurs loisirs des Flashs de Chalon-sur-Saône étaient engagés à Dole (Jura) pour le Tournoi des Faucons.

Ce tournoi de hockey 3 contre 3, disputé sans gardien sur mini-cages, a tourné à l'avantage des Chalonnais. Les Flashs ont remporté la compétition avec un sans-faute, signant eux aussi un impressionnant 100 % de victoires.

De quoi ramener un joli trophée à la maison et conclure le week-end en beauté.

Sindi Gjoka brille au FISE de Montpellier

Et comme jamais deux sans trois, une dernière performance est venue compléter ce week-end exceptionnel.

La Chalonnaise Sindi Gjoka, qui roule désormais pour Amsport Dijon, participait pour la première fois au Festival International des Sports Extrêmes (FISE) de Montpellier (Hérault), l'une des compétitions les plus prestigieuses au monde en roller street.

Passée cette saison chez les Pros Girls, Sindi a réalisé une entrée remarquée au plus haut niveau en terminant 5ème de l'épreuve de park et 8ème sur la Spine ramp.

Une performance prometteuse pour la jeune rideuse chalonnaise sur la scène internationale.

Des terrains de roller derby aux rampes du FISE, les sportifs chalonnais ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de notre ville et de la région avec un week-end plein de réussite et de promesses pour la suite de la saison.

(Photos gracieusement fournies par Corentin Bonnet)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati