Handball. Prénationale Masculine : Chalon laisse filer la victoire au bout du suspense face à Vesoul (34-34)

Au bout du suspense, les Bleus et Blancs repartent avec un goût amer malgré une prestation remarquable. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026, dans une ambiance bouillante au Gymnase de la Verrerie, l'ASHBCC est passée tout près d'un immense exploit face au leader du championnat, le Cercle Sportif Vesoul Haute-Saône (CSV).

Au terme d'un choc intense et spectaculaire, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (34-34), après une rencontre au scénario cruel pour les Chalonnais.

Dès les premières minutes, les Bleus et Blancs ont affiché leurs intentions. Portés par un public venu en nombre, les Chalonnais ont imposé un rythme infernal et pris les commandes de la rencontre. Solides défensivement, agressifs dans les duels et efficaces offensivement, ils ont longtemps étouffé les velléités des Vésuliens.

À la pause, Chalon virait en tête (15-13), avec la sensation de maîtriser son sujet face au leader de la poule. Et pendant près de 58 minutes, le plan des Chalonnais a fonctionné à merveille. Concentrés, combatifs et inspirés, ils semblaient se diriger vers une victoire de prestige qui leur aurait permis de s'emparer de la première place.

Mais dans le money-time, la mécanique s'est brutalement enrayée. Quelques pertes de balle évitables, un manque de lucidité dans les dernières possessions et Vesoul en a immédiatement profité. Les visiteurs, jusque-là bousculés, ont saisi les opportunités offertes pour revenir au score dans les ultimes secondes et arracher un match nul presque inespéré (34-34).

Un scénario difficile à digérer pour les Chalonnais, qui peuvent nourrir d'immenses regrets tant ils ont dominé cette rencontre. Avec ce partage des points, Vesoul conserve son fauteuil de leader, tandis que Chalon-sur-Saône voit s'envoler une occasion en or de prendre les commandes du championnat.

Malgré la déception, les joueurs de l'ASHBCC devront rapidement relever la tête.

En effet, un immense défi se profile déjà à l'horizon : la finale régionale à Bercy la semaine prochaine, l'un des plus grands rendez-vous de l'histoire du club.

La frustration est immense, mais la saison chalonnaise reste exceptionnelle. Plus que jamais, les Bleus et Blancs auront besoin du soutien de tout un public pour aller chercher un trophée historique à Paris. Allez Chalon !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati