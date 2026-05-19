Le Tour de France s'invite au pied de la Tour du Doyenné pour le massif floral 2026

Un hommage aux maillots emblématiques de la Grande Boucle, grâce au savoir-faire des agents des Espaces verts. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 18 mai 2026, à l'occasion du retour du Tour de France à Chalon-sur-Saône en 2026, la Ville a dévoilé sur la Place du Port-Villiers, le futur motif floral qui habillera le célèbre massif de la Tour du Doyenné. Un parterre emblématique qui fera cette année la part belle à la Grande Boucle et à ses célèbres maillots.

Le massif 2026 représentera en effet les quatre maillots mythiques du Tour de France : le maillot jaune du leader du classement général, le maillot à pois du meilleur grimpeur, le maillot vert du meilleur sprinteur et le maillot blanc du meilleur jeune. Le logo officiel du Tour de France figurera également sur fond blanc «pour être vu distinctement», aux côtés du logo de la Ville de Chalon-sur-Saône et du drapeau tricolore.

Pour réaliser cette œuvre végétale monumentale, plus de 22 000 plants seront nécessaires : bégonias, ageratums, alternantheras et irésines composeront les différentes teintes du décor. Comme l'a détaillé Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge de l'espace public et de l'environnement, «les bégonias serviront pour le blanc, les ageratums pour le bleu, les alternantheras pour le jaune et les irésines pour le pourpre». Une particularité rare cette année : la présence de vert naturel obtenu grâce à du véritable gazon.

«Un grand bravo à nos agents des Espaces verts qui vont, au total, consacrer un millier d'heures à la réalisation et à l'entretien de ce qui est le massif le plus emblématique de notre ville», a salué Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône. Le maire a rappelé l'importance de ce fleurissement historique, créé en 1960, soit il y a 66 ans : «Le 16 juillet, au moment de l'arrivée du Tour sur les quais, grâce aux caméras du monde entier, notamment par hélicoptère, des dizaines de pays pourront admirer cette magistrale réalisation, ce qui contribuera ainsi au rayonnement de Chalon !».

Le dessin du futur massif est signé Bruno Cottier, le responsable des Espaces verts de la Ville. Sur place, il a expliqué qu'un important travail préparatoire était déjà engagé : «Il y a déjà les repères», a-t-il précisé en montrant les premiers tracés au plâtre visibles sur le terrain. Trois semaines de préparation seront nécessaires avant le début de la plantation, prévu dès vendredi prochain. Celle-ci mobilisera 25 personnes pendant trois jours et demi, représentant environ 950 heures de travail. Le chantier nécessitera également 1800 m³ d'eau pour un coût global estimé à 13 000 euros.

Pour le maire, le parterre de fleurs adossé à la Tour du Doyenné demeure «le vaisseau amiral du fleurissement à Chalon», avec toujours un objectif particulier cette année : attirer les regards et offrir «une belle image» de la ville à l'international.

La municipalité a également annoncé que plusieurs autres sites chalonnais adopteront cette année la thématique du Tour de France. Des décorations seront notamment installées sur différents ronds-points ainsi que des vélos décoratifs sur le Quai Gambetta, la Rocade ou l'Avenue de Paris, pour ne citer qu'eux.

L'édile a par ailleurs indiqué que le parterre fleuri des Magnolias célébrera, lui, les 150 ans du Club Alpin chalonnais.

Enfin, des mesures ont été prises pour protéger le site des ouettes d'Égypte, avec l'installation d'une clôture électrique autour du massif.

L'ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiaca), espèce invasive originaire d'Afrique, est considérée comme nuisible en raison des dégâts et nuisances qu'elle peut provoquer dans les espaces verts et auprès de la faune locale.

Étaient également présents lors de cette présentation Jean‑Yves Mazué, l'adjoint au maire en charge des sports, et Clotilde Allegre, la conseillère municipale en charge du suivi des événements sportifs, devant un public venu nombreux assister à cette conférence de présentation.

Symbole incontournable du fleurissement chalonnais depuis plus de six décennies, le massif de la Tour du Doyenné s'apprête une nouvelle fois à attirer tous les regards. Avec cette édition 2026 dédiée au Tour de France, la Ville entend profiter de l'exposition internationale offerte par la Grande Boucle pour mettre en lumière le savoir-faire de ses agents et renforcer encore l'image de Chalon-sur-Saône. Un rendez-vous floral et populaire qui promet déjà d'être l'un des temps forts de l'été prochain.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati